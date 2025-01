Quotidiano.net - Mediobanca chiude in calo a Piazza Affari dopo il no all'offerta ostile di Mps

Chiusura negativa per(-4,4% a 15,78 euro), con il titolo di Piazzetta Cuccia oggetto di consistenti vendite nel giorno in cui il cda ha bocciato l'di Mps, mentre proseguono le vendite sul titolo della banca senese, al terzo giorno consecutivo di ribasso (-2,4% a 6,21 euro). Dall'annuncio dell'ops, venerdì scorso, il titoloè in rialzo del 3,2% mentre Mps ha perso il 10,7%. Le 2,3 azioni offerte dal Monte valgono il 9,5% in meno di quanto tratta in Borsa Piazzetta Cuccia, valorizzata dall'di Mps 11,89 miliardi contro una capitalizzazione di Borsa di 13,15 miliardi, con un gap di 1,26 miliardi di euro. Lo 'sconto', complice ilpiù marcato di, si è ristretto rispetto all'11,3% di ieri.