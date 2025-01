Parmatoday.it - Medicina estetica e chirurgia plastica si incontrano per offrire risultati armoniosi

Leggi su Parmatoday.it

Il Poliambulatorio Città di Collecchio organizza l’Open Day diche si terrà il 29 gennaio, in presenza dei due nuovi esperti che inizieranno la propria collaborazione presso il centro. «L'evento – si specifica in una nota - sarà un’occasione unica per.