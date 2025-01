Ilgiorno.it - Mede, cade da scala all'esterno di un capannone dismesso: 82enne in Rianimazione

(Pavia), 28 gennaio 2025 - Come ogni mattina era andato nelabbandonato a dare da mangiare ai gatti. Non rientrando a casa per pranzo, mentre era solitamente puntualissimo, la figlia che vive con lui è andata a cercarlo e lo ha trovato a terra privo di sensi, caduto da una. L'anziano,di, è stato trasportato con l'ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, dov'è stato ricoverato in, con prognosi riservata. I soccorsi sono scattati poco prima delle 13 di oggi, martedì 28 gennaio, in via Rosa Rognoni a, in unda anni che si trova dietro alla chiesa. Proprio nel cortile di quel, di cui l'anziano aveva la disponibilità e le chiavi, ogni mattina andava per prendersi cura dei gatti, portando cibo fresco e cambiando l'acqua.