Medaglie olimpiche di Parigi già rovinate Giorgetti | Zecca pronta a rimetterle a lucido

Roma, 28 gennaio –costate una vita di sacrifici e subitoper la scarsa qualità dei materiali. Un mezzo incubo, sicuramente una coda di delusione dopo la grande gioia per gli azzurri che pochi mesi fa le hanno vinte ai Giochi di. Ma un assist per la tutela di questi metalli preziosissimi, al di là del loro valore materiale, arriva dal ministro dell'Economia Giancarlo. Nel corso della la presentazione del Mef ha rassicurato tutti promettendo un intervento, non senza lanciare una "frecciatina" alla Francia. “Ci mettiamo a disposizione comeper rimettere aleconquistate dagli atleti a2024 – ha dichiarato-. Non so chi le abbia fatte, sicuramente non ladello Stato”. Sono state diverse le segnalazioni giunte in merito al materiale scadente utilizzato per ori, argenti e bronzi, non solo da parte di atleti italiani ma anche di altre nazionalità, come nel caso dello skater americano Nyjah Huston, il quale si era lamentato sul proprio profilo ufficiale social mostrando il deterioramento della propria medaglia soltanto una settimana dopo la fine dei Giochi Olimpici.