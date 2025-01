Massimo Sestini è fuori dal coma Ha chiesto | Dove sono i ragazzi che mi hanno salvato? Poi le lacrime

Leggi su Open.online

è uscito dal. E le prime parole del fotografo fiorentino, secondo quanto riporta il Corriere della Sera,state: «che mi?». Poi ha pianto, ringraziando. Il premio World press photo nel 2015 è rimasto ricoverato in gravi condizioni a Trento, da sabato scorso. Quando è stato portato d’urgenza in ospedale, dopo un malore e la perdita dei sensi durante un’immersione nel lago ghiacciato di Laveno.si trovava in acqua con una speciale macchina fotografica, per il progetto «Under ice». Si è sentito male durante l’immersione, probabilmente per lo shock termico ed è stato prontamente recuperato dalla guardia costiera, con un sub che lo stava accompagnando. Riportato a terra, è stato rianimato e poi trasportato d’urgenza con l’elisoccorso al Santa Chiara di Trento.