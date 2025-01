Ferraratoday.it - Manutenzione straordinaria, istituito il divieto di transito nell'area

Leggi su Ferraratoday.it

Dalla giornata di mercoledì 29 in via Boccale da via Ricciarelli a via Casalta, e in via Canal Spino (ex via Fiaschetta) tra via Boccale e il ponte che conduce all'dell'ospedale Sant'Anna di Cona, sarà in vigore ildi, eccetto per gli autorizzati. I provvedimenti servono a.