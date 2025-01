Mamma single muore a 41 anni d'infarto. «Non è andata subito in pronto soccorso per non lasciare sola la figlia di otto anni

Leggi su Open.online

Aveva 41, Laura Fenaroli, bergamasca di origine, morta domenica notte per un arresto cardiaco ad Arco, in Trentino. La donna,di una bambina dinon si sarebbe recataal, forse, riporta il Corriere del Trentino con le prime ricostruzioni, per nonla figlioletta. Ed è stata lei a trovare lapriva di sensi, allertandogli amici più intimi. Gli operatori sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso. «Signora vada al»La donna aveva febbre, con forte tosse che non accennava a diminuire e non le dava tregua specialmente la sera. Al mattino erain visita dalla guardia medica e lì le avrebbero suggerito di recarsi al. Forse per nonla bambina ha preferito rimandare l’ingresso a lunedì.