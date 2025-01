Fanpage.it - Maltempo: piena del Lamone, allagamenti e persone isolate. Vento scoperchia una piscina nel Bolognese

Leggi su Fanpage.it

In mattinata il fiumeha superato il livello di allerta rossa a Marradi (Firenze) e ha raggiunto il record di 2,68 metri. Il corso d'acqua è esondato in alcuni punti: ci sono statie alcune famiglie sono rimaste. Disagi anche in Emilia-Romagna a causa del forte. A Ozzano, nel, le raffiche hannoto lacomunale.