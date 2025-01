Firenzetoday.it - Maltempo: ferme le tramvie

Leggi su Firenzetoday.it

Si fermano anche lea causa del. Lo comunica Gest sul social x, chiarendo come per la T1 siano stati attivati bus sostitutivi tra Careggi- Strozzi e Villa Costanza-Porta al Prato e per la T2 il servizio sia limitato tra Peretola - Unita / San Marco - Poliziano. ???Linee.