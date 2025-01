Ecodibergamo.it - Maltempo, Coldiretti: lo sblocco dei fondi è la risposta alla mobilitazione

Leggi su Ecodibergamo.it

IL COMMENTO. «Bergamo esprime soddisfazione per l’apertura immediata delle domande per il 2024 e il via ai pagamenti delle assicurazioni agevolate e degli aiutizootecnia, fermi dal 2015».