Feedpress.me - Maltempo, bomba d'acqua a Firenze: strade allagate

Leggi su Feedpress.me

d’. Pioggia e forte vento questa mattina con ripercussioni sulla viabilità cittadina. La polizia municipale segnala interventi in corso per allagamenti stradali in varie zone della città, dall’Oltrarno al Galluzzo, nei sottopassi e anche qualche ramo caduto. La forte ondata diha colpito gran parte della Toscana , dove è stato diramato l’allerta arancione per.