Tg24.sky.it - Maltempo, allerta rossa in Liguria e arancione in 3 regioni. Frane nel Genovese: un ferito

Ancorasull’Italia, con possibili temporali soprattutto al Nord. Occhi puntati sul Levante ligure dove oggi, 28 gennaio, èper rischio idrogeologico (l’su Emilia-Romagna, Toscana e altre zone della). Intanto, mentre si contano i danni dovuti alle condizioni meteo avverse già negli ultimi giorni - nelsi registrano due(e un) – in Emilia-Romagna torna l’apprensione per lo stato dei fiumi: sotto stretta osservazione i corsi d’acqua nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Venti forti di burrasca in eestensione dalle prime ore di questa mattina anche verso Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia.