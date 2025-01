.com - Maltempo a Firenze: riaperto centro raccolta rifiuti nel viale Guidoni

Leggi su .com

Multiutility fa sapere che è statoildidiin, adiacente al parco di San Donato, chiuso questa mattina, 28 gennaio 2025, in via precauzionale per un allagamento temporaneo a causa delle forti pioggeL'articolonelproviene daPost.