Maltempo a Firenze, bomba d'acqua sulla città: allagata via Romana

Un violento temporale si è abbattuto sunella mattina di martedì 28 gennaio, causando numerosi disagi in. Pochi minuti prima delle 8, una tempesta di pioggia e vento ha colpito la zona, con particolari criticità in via, dove i tombini non hanno retto al flusso, trasformando la strada in un fiume marrone.Leggi anche: Frane e disagi a Genova e provincia: ci sono feritiAllerta meteo in ToscanaLa sala operativa della Regione Toscana aveva diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico valida fino alle 14 di martedì 28 gennaio sull’area della Toscana nord-occidentale. Era stata emessa inoltre un’allerta arancione per rischio idraulico sul reticolo principale in Lunigiana, in vigore dalla mezzanotte alle 14.L’allerta gialla è stata estesa anche per mareggiatecosta centro-settentrionale e nell’Arcipelago Toscano fino alla mezzanotte, e per vento forte su costa centro-settentrionale, Alto Mugello e Valtiberina per tutta la giornata.