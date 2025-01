Maltagiù da balcone fuggiva da ragazzo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.45 "Mi sono buttata, stavo scappando dall' aggressione del mio fidanzato e l'unica via d'uscita era buttarmi dal". Queste le parole dette dalla 18enne di Arzachena al proprio padre per spiegare la caduta daldi un albergo a La Valletta (Malta) dove si trovava in viaggio di studio col fidanzato e un altro amico. E' ricoverata in ospedale a La Valletta e sarà operata. La polizia maltese ipotizza il reato di violenza domestica. Lo scrivono i media maltesi.Il fidanzato 27enne è intanto tornato in Sardegna.