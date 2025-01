Malattie rare Oro Aop Health Italy | Reinvestito in ricerca il 10% del fatturato

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "In questo momento investiamo ine sviluppo circa il 10% del totale del. Non solo in nuove molecole, ma anche per continuare lo sviluppo clinico di molecole più vecchie. Come dimostra il caso di treprostinil, queste molecole attraverso uno sviluppo clinico che ne migliori le proprietà – per esempio la stabilità .