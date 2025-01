Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, Oro (Aop Health Italy): "Reinvestito in ricerca il 10% del fatturato"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

'Investiamo in nuove molecole ma anche per continuare lo sviluppo clinico di molecole più vecchie' Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "In questo momento investiamo ine sviluppo circa il 10% del totale del. Non solo in nuove molecole, ma anche per continuare lo sviluppo clin