Lapresse.it - Madalina Ghenea in Tribunale a Milano, rinviata a giudizio la stalker della modella

“È stato disposto il rinvio ae il processo avrà inizio il 10 aprile. In momenti come questi, è davvero difficile esprimere ciò che si prova”. Con queste parole, l’attrice e morumenaha commentato la decisione del giudice per le indagini preliminari deldi, che oggi ha disposto il processo per una donna di 45 anni, connazionale dell’artista, accusata di stalking.era presente in aula, assistita dall’avvocato Michele Morenghi, il quale, al termine dell’udienza, ha dichiarato: “La soddisfazione è di natura giudiziaria e, come tutte le decisioni, va rispettata”.