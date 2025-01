Pianetamilan.it - Ma dove va il portiere del Chelsea? Haaland non perdona | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

In vantaggio all'Etihad Stadium, ilsi fa rimontare e perde (3-1) contro il Manchester City. Ildei 'Blues' che voleva fare?Gli highlights del 3-1 del Manchester City in rimonta sul: già sotto al 3' per il gol di Noni Madueke, la squadra di Pep Guardiola la ribalta con Joško Gvardiol (vero valore aggiunto in fase offensiva), Erling Braut(che punisce un'uscita inspiegabile deldei 'Blues', Robert Sánchez) e Phil Foden. I 'Citizens' sorpassano così al quarto posto gli uomini di Enzo Maresca. Guarda il