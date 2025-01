Ferraratoday.it - 'Lungo il fil rouge delle donne Borgia', il progetto sbarca in terra spagnola

Leggi su Ferraratoday.it

La storiae in particolare di Lucrezia, duchessa di Ferrara, è al centro delche intende celebrare attraverso la forza di alcuni grandi personaggi femminili del passato, sullo sfondo di tre città europee dai legami storici profondi come Ferrara e Pesaro per l'Italia, e.