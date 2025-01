Fanpage.it - Lottatore MMA gonfiato di botte, la moglie accorre disperata: “Alzati per favore”. Poi è come un film

Un finale da, per un combattimento di MMA le cui immagini hanno fatto il giro del mondo: Vladimir 'The Irishman' Polozov era sull'orlo del KO mentre Anatoliy Galushka lo stava tempestando di pugni, quando suaè corsaa bordo ottagono per urlargli di alzarsi e ribaltare il match. In pochi secondi incredibilmente è cambiato tutto.