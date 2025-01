Feedpress.me - L'orologio dell'Apocalisse mai così vicino a mezzanotte: 89 secondi alla catastrofe globale

Leggi su Feedpress.me

Le lancettenon sono mai statevicine a. Ferme a 90ormai da due anni, oggi sono spostate di un secondo: un’azione simbolica, quella del Comitato per la scienza e la sicurezza del Bulletin of the atomic scientists, l'organizzazione di scienziati al servizioa pace che ogni anno scandisce il tempo che manca. Lo.