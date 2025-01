Oasport.it - Lorenzo Sonego in tabellone a Rotterdam: occasione per scalare il ranking

ha aperto la stagione raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open, dove ha tenuto testa allo statunitense Ben Shelton non andando così lontano da un possibile derby con Jannik Sinner alle porte dell’atto conclusivo nello Slam andato in scena sul cemento di Melbourne. Il tennista italiano tornerà in campo nella settimana del 3-9 febbraio, quando giocherà il torneo ATP 500 di.Il piemontese è entrato direttamente nelprincipale dell’evento sul cemento olandese a causa dei forfait delle ultime ore: le rinunce di Jannik Sinner, del bulgaro Grigor Dimitrov, del britannico Jack Draper e dell’australiano Jordan Thompson hanno permesso all’azzurro di subentrare insieme al ceco Jakub Mensik, allo spagnolo Roberto Bautista Agut e al belga David Goffin.Il numero 35 del mondo avrà la possibilità di conquistare punti preziosi per ilATP, visto che lo scorso anno si fermò al primo turno nella kermesse dipoi vinta da Sinnr.