Agi.it - Long Covid, il 60% dei pazienti ospedalizzati ha ancora sintomi

AGI - A cinque anni dall'inizio della pandemia, sono tuttora numerosi i casi diche in Italia, anche a distanza di tempo dalla guarigione, presentanopersistenti dovuti al "". Si tratta della cosiddetta Pasc, acronimo di post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection. Circa 6su 10pernelle fasi più acute della pandemia (2020) presentano, mentre nei casi meno gravi valutati dai medici di medicina generale che non hanno richiesto un ricovero, il rapporto è di un caso ogni 10. Tra gli effetti della pandemia di-19 ci sono anche quelli indiretti sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che, alla fine del periodo pandemico, registravaun calo ampio e persistente dell'assistenza ambulatoriale. È quanto mostrano i risultati del progetto scientifico Pascnet che, attraverso una rilevazione basata sulla raccolta di dati clinici sistematici di oltre 1.