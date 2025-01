Ilgiorno.it - Locali pubblici, controlli in 32 esercizi

Troppa sporcizia, poca igiene e etichette con provenienza, scadenza e ingredienti non corrette. Per questo gli agenti della Pasi, la Polizia amministrativa, della questura di Lecco e gli ispettori dell’Ats della Brianza hanno chiuso un locale pubblico. Negli ultimi due mesi, tra bar, ristoranti, pizzerie, alberghi, B&B e affittacamere i poliziotti della questura di Lecco hanno controllato 32e 16 strutture ricettive. Hanno riscontrato diverse violazioni: mancata esposizione dell’autorizzazione comunale, del divieto di fumo e degli orari, etichettature alimenti non conformi e carenza di igiene, per oltre 11mila euro di multe, più appunto un’ordinanza di chiusura fino al ripristino dei requisiti. Su ordine del questore Stefania Marrazzo sono stati inoltre effettuati 376 posti di blocco: sono stati identificate 7.