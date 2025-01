Today.it - Lo strappo di Santanchè: "Vado avanti, me ne frego se FdI mi vuole fuori"

Preccupata certamente no e neppure sfiorata dall'idea di fare un passo indietro. Il ministro del Turismo Danielasi mostra così alla stampa a margine dei suoi impegni istituzionali a Jeddah, quando decide di parlare delle sue presunte dimissioni. "Non vedete come sto? In formissima".