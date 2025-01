Ilfattoquotidiano.it - L’ironia di Gratteri a La7: “Grazie Nordio, ha il merito di aver compattato la magistratura. Separazione delle carriere? Non è logica”

“Vorrei ringraziare il ministroperché ha fatto una cosa mai riuscita a nessuno. Con i suoi comportamenti hatutte le correnti della, anche chi non ha mai partecipato a un’assemblea di una corrente. Lanon è mai stata compatta come in questi giorni dai tempi di Capaci e via D’Amelio, è un grandedel ministro.” Così, con ironia, il procuratore di Napoli, Nicola, ha esordito nel suo intervento a Otto e mezzo su La7. Il magistrato ha deciso di non partecipare all’inaugurazione dell’anno giudiziario di sabato scorso, in protesta contro le decisioni del ministro della giustizia. Una protesta che è andata in scena anche durante la stessa inaugurazione quando i magistrati hanno deciso di lasciare la sala durante il discorso di. “Non me la sono sentita di sedermi – ha detto– perché non avrei potuto rispettare i protocolli.