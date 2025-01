Genovatoday.it - Linus al Politeama Genovese con “Radio Linetti”, one man show tra racconti e musica

Leggi su Genovatoday.it

Dopo 9 date sold out al Teatro Alcione di Milano nella primavera 2024, nel 2025porta “Live in Tour” nei teatri italiani, un one manche toccherà 11 città. A Genova l'appuntamento è alsabato 1° febbraio alle ore 21.Il personaggio più amato e.