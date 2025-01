Ilnapolista.it - L’ex falconiere della Lazio alla Casa Bianca. Il Guardian scherza, ma è ormai più famoso di Lotito

Chiedi in Inghilterra chi è, o chi è Baroni. Ma sta sicuro che più o meno tutti sanno chi è Juan Bernabè, l’mitico exlicenziato per aver mostrato al mondo con un certo orgoglio la sua nuova protesi al pene. E’ una storia sensazionale. Così tanto che è proprio Bernabè il protagonistavignetta nella home dello sport deldi David Squire.Squire immagina un mondo (terribilmente aderente al nostro) Bernabè rischi di essere scelto come campo del dipartimento statale che dovrà occuparsi di far arrivare in orario i treni dei migranti deportati. La chiave è una plateale presa in gironuova destra internazionale, dei Maga americani e del vecchio fascismo italiano. C’è dentro anche un imperdibile Infantino.A Bernabè chiedono che requisiti abbia per concorrereposizione, e lui risponde “ho una grande aquila e un pene nuovo”.