Le lacrime di Selena Gomez e la crudeltà dei social

AGI - Parliamo diperché altrimenti dovremmo usare epiteti e giudizi molto più pesanti., attrice, cantante e modella, è stata costretta a cancellare un video dove piangeva per il trattamento che l'amministrazione Trump sta riservando agli immigrati irregolari messicani al confine con gli Stati Uniti. "A quanto pare non va bene mostrare empatia" sui"le persone non vogliono", ha spiegato ancoracommentando così la quantità enorme di critiche, insulti, minacce che ha ricevuto dopo aver condiviso un sentimento profondo e umano coi i suoi oltre 420 milioni di follower su Instagram. L'attrice 32enne, nata in Texas ma con profonde radici messicane, ha raccontato spesso le condizioni difficili di alcuni membri della sua famiglia, compresa una zia arrivata negli Stati Uniti in condizioni precarie.