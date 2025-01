Anconatoday.it - Le fiamme avvolgono il tetto in legno di un'abitazione: due squadre dei vigili del fuoco sul posto per domare il rogo

Leggi su Anconatoday.it

OSTRA VETERE – Idelsono intervenuti in mattinata per l’incendio di una porzione diindi un’. Ledi Senigallia e Arcevia arrivate sul luogo hanno spento le, rimosso il materiale combusto e messo in sicurezza l’area interessata dal