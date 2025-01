Lidentita.it - Le case più antiche di Torino, il fascino del Medioevo e la storia della città

Leggi su Lidentita.it

, conosciuta per la sua eleganza sobria, la sua architettura barocca, ma anche Liberty e neo-classica conserva nel suo cuore tracce di un passato molto lontano: le suemedievali. Questi edifici sono pregiati e inestimabili testimoni di un’epoca in cui lasi stava trasformando in un centro di cultura, ma anche in un . Lepiùdi, ildele laL'Identità.