Le altre di C stangata per Taranto e Turris | nuovi punti di penalizzazione

Tempo di lettura: 2 minutiNel girone C di Serie C è ormai drammatica la situazione in classifica di, entrambe alle prese dalla scorsa estate con una crisi societaria che si sta trasformando in una lenta agonia. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato ilcon ulteriori 9diche vanno ad aggiungersi ai 10 già inflitti nei mesi scorsi, un macigno che fa precipitare la compagine jonica a -6 in classifica. Notte fonda anche per lasanzionata con altri 6(-11 in totale) con i corallini ora penultimi a quota 6, a -14 dal Messina che è terzultimo. In entrambi casi il motivo riguarda violazioni di carattere amministrativo relative a pendenze economiche non saldate nel 2024.Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig.