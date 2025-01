Veronasera.it - L'avventura sonora dei Jukebox allo Stone Rose

Leggi su Veronasera.it

confermano gli appuntamenti per il 2025 con il sempre caldissimo pubblico dellodi San Vito di Negrar.Sabato 1 Febbraio si ripresenteranno infatti con nuovi brani in scaletta per quella che è diventata ormai una piacevolissima buona abitudine! La band di Verona è sempre.