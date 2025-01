Lanazione.it - Lavori al fosso Verzentoli. Aggiudicati gli appalti per la messa in sicurezza

Leggi su Lanazione.it

Entrano nella fase decisiva idi regimazione del torrente, nella frazione di Nocchi. In questa porzione del territorio, il maltempo ha spesso causato disagi enormi: la via diera un tempo un canale di scolo e, in presenza di forti piogge, lungo il tracciato scorrono detriti e fango, che finiscono col depositarsi in strada. Già una decina d’anni fa furono eseguiti interventi in somma urgenza, con la costruzione di un muro di contenimento in cemento armato lungo la sede stradale, la regimazione delle acque superficiali e la loro canalizzazione in un tratto di canale ripristinato, oltre alla realizzazione di un pozzetto di salto per rallentare il deflusso. Interventi, però, soltanto locali, che si limitano a regimare le acque nelle aree di maggiori pericolo. Per superare definitivamente il problema, il Comune ha predisposto un progetto, finanziato con fondi Pnrr, suddiviso in tre lotti e che, una volta rimodulato per l’aumento dei prezzi, ha sfiorato il milione e 300 mila euro d’investimenti.