Latina servizio di controllo straordinario della Polizia | identificate 117 persone

, 28 gennaio 2025- Ladi Stato – Questura dinel pomeriggio di ieri, lunedì 27 gennaio 2025, ha nuovamente effettuato uno specificodi contrasto alle situazioni di degrado in questo capoluogo.I poliziottiQuestura, in collaborazione con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Roma, hanno controllato le aree individuate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica meritevoli di maggiore attenzione, quali il Villaggio Trieste, il quartiere Nicolosi, le autolinee, la sede del dormitorio di Via Bruxelles, la sedemensa Caritas di Via Cicerone e l’area di Piazza Santa Maria Goretti.Le attivitàdi Stato hanno consentito di identificare 117, di cui 21 straniere e 3 di esse accompagnate in ufficio per i dovuti approfondimenti circa la loro legittimità a permanere sul territorio nazionale.