Torinotoday.it - L'annuncio della premier Meloni: "Indagata con tre ministri per la scarcerazione del capo della polizia libica arrestato a Torino"

Leggi su Torinotoday.it

Giorgiaha annunciato oggi, martedì 28 gennaio 2025, di essere stata iscritta nel registro degli indagati per il caso dell'arresto, avvenuto in un albergo di, esuccessiva, per un vizio di procedura, di Njieem Almasri, ilaccusato di.