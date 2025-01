Viterbotoday.it - La Tuscia e i cammini di trekking, una storia d'amore infinita

Leggi su Viterbotoday.it

Lasi conferma un luogo d’eccezione in Italia per quel che riguarda le offerte relative aidi. Come emerso infatti dal recente seminario organizzato dal Comune di Castel Viscardo (provincia di Terni) sul “turismo lento”, arriveranno presto due novità importanti da questo.