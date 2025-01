Ilfoglio.it - La sorpresa di un governo potenzialmente fascista diventato, sull’antifascismo, più efficace degli antifascisti

Leggi su Ilfoglio.it

Mai più, anche in quel senso. L’appassionante battaglia, più o meno credibile, combattuta negli ultimi anni per l’egemonia culturale del nostro paese merita di essere rimessa a fuoco alla luce di u. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti