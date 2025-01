Cesenatoday.it - La disavventura del 'Calimero Sampa', dopo lo scontro l'equipaggio si rifugia sulla tuga: poi il trasbordo sul gommone

Leggi su Cesenatoday.it

in mare all'alba di martedì per il peschereccio '' che si è scontrato contro la scogliera di protezione della spiaggia a Ponente, a 250 metri dall'imboccatura del porto. L'aspetto positivo è che non ci sono feriti, ma andranno valutati i danni all'imbarcazione colata a.