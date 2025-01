Lanazione.it - La continuità dei Dragons : "Dico bravi ai miei ragazzi"

Leggi su Lanazione.it

sì, Union no. Risultati opposti per le pratesi della palla a spicchi. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie C maschile solo ihanno centrato i due punti, sfruttando il turno casalingo che li vedeva opposti alla Sancat Firenze. In questo modo coach Pinelli ed i suoi sono rimasti in scia alla capolista Fides Montevarchi, rafforzando il loro secondo posto. "E’ stata una settimana difficile – commenta il tecnico dei- e il gruppo ha fatto un extra sforzo nonostante la differenza di età fra la nostra squadra e quella del Sancat. Siamo statida metà primo quarto a metà dell’ultimo a giocare sopra ritmo in modo splendido. Il calo fisiologico ci può stare, qualche tiro non è entrato per poco altrimenti il vantaggio sarebbe stato consistente anche alla fine".