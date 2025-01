Ilpiacenza.it - La Bakery vuol voltare pagina, Salvemini: «Dimentichiamo Agrigento»

Leggi su Ilpiacenza.it

Dopo l’affermazione contro l’Andrea Costa Imola è arrivata la sconfitta casalinga per laBasket Piacenza, che in questo turbinio di risultati da montagne russe deve immediatamente resettare tutto e pensare già al ravvicinato prossimo impegno. Si torna infatti già in campo per la.