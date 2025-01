Casertanews.it - Juvecaserta, al PalaPiccolo il big match per i play off contro Chiusi

Leggi su Casertanews.it

Neppure il tempo di metabolizzare il risultato della trasferta sul campo della Benacquista Latina che per la Paperdi2021 è già tempo di tornare in campo: domani sera al, con inizio alle ore 20.30, è di scena la gara con la Umana S. Giobbe, valida per la quinta.