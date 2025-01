Vanityfair.it - Justin Trudeau e l'opportunità di un calzino

Leggi su Vanityfair.it

Noto - tra le altre cose - anche per la passione per calze colorate e divertenti, il Primo Ministro canadesenon rinuncia al suo accessorio feticcio nemmeno durante la cerimonia di commemorazione per l'80esimo anniversario della liberazione di Auschwitz