Lapresse.it - Jovanotti, presentazione show per il nuovo album ‘Il Corpo Umano’

(LaPresse) Con unaal Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano,ha lanciato lunedì sera ‘Ilumano Vol.1’, 15 nuovi brani in uscita venerdì 31 gennaio e un tour nei palasport al via il 4 marzo ‘a Pesaro, Palajova’. Cappellino da baseball, camicia hawaiana e giacca, Lorenzo racconta la nascita del disco, scritto durante il lungo stop forzato per la bruttissima caduta in bici a Santo Domingo nel luglio 2023, con frattura di femore e clavicola. “Ilumano perché è stata la scoperta di questo periodo e, dopo essermi rimesso in piedi, sono arrivate le canzoni. Alnon ci pensavo, lo davo per scontato ma poi si è rotto, ho dovuto riaggiustarlo. E allora ho scritto cose romantiche, di amore“, spiega Cherubini. Poi risponde alle domande dal web ed esegue due nuove canzoni, una versione klezmer-jazz di ‘Fuorionda’ con la Four On Six Band, in omaggio alla Giornata della Memoria della Shoah e alla libertà rappresentata dalla musica contro i totalitarismi e una ‘Grande da far paura’, intima, voce e chitarra.