Lanazione.it - Iscrizioni aperte fino al 15 febbraio

La ShepherdSchool, la scuola per pastori e allevatori del progetto LIFE ShepForBio nel parco nazionale delle Foreste casentinesi, è pronta per accogliere nuovi aspiranti pastori e allevatori, c’è tempoal 15per iscriversi. L’obiettivo è quello di formare nuovi pastori e allevatori, promuovendo il pastoralismo nelle aree rurali e montane; contribuendo a contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore e a migliorare la conservazione delle praterie attraverso il pascolamento. Dei quindici pastori formati nei primi due anni di attività, cinque hanno avviato la loro azienda, due hanno aperto il codice stalla, una risulta dipendente in un’azienda zootecnica mentre altri tre, che erano già operativi, hanno incrementato e migliorato la loro attività.