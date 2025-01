Inter-news.it - Inzaghi, oggi conferenza alla vigilia di Inter-Monaco: non da solo

Leggi su Inter-news.it

sarà protagonistacon lastampa di: domani si gioca, match dell’ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.– Simonetorna a parlare, come avviene sempre prima di un match di Champions League ma ormai quasi mai in Serie A. Per le competizioni UEFA le attività media riguardano anche un giocatore, che parlerà in vista di: il nome sarà reso noto nelle prossime ore. I due presenteranno la partita in programma domani alle 21 allo Stadio San Siro di Milano, per l’ottava giornata della fase campionato, nella classicastampa di: appuntamento dsala stampa di Appiano Gentile alle 14.