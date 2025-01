Fanpage.it - Insulti e minacce all’attrice Madalina Ghenea, a processo la presunta stalker: “Voglio andare in fondo”

Leggi su Fanpage.it

Il gup di Milano Roberto Crepaldi ha rinviato a giudizio la 45enne accusata di stalking nei confronti di Madelina. La 37enne ha dichiarato: "Voglioin fondo, è importante per me e per la mia famiglia".