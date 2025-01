Iodonna.it - Infortuni alla spalla? Le novità chirurgiche per curare i tendini e ridurre il rischio di recidive

Leggi su Iodonna.it

(askanews) – Gliche colpiscono i tessuti molli della spsono sempre più diffusi e frequenti. Per esplorare le possibilità di cura e le nuove opportunità offerte dricerca, abbiamo incontrato il professor Roberto Postacchini della clinica di Villa Margherita a Roma. «Le tecniche che si possono adottare – ha spiegato il chirurgo – sono, in primo luogo quelle conservative, perché al trattamento chirurgico non si arriva sempre in prima battuta. All’intervento si arriva quando ce n’è bisogno e si tratta della riparazione della cuffia e dei rotatori. In ultima istanza è anche possibile aggiungere un patch biologico rigenerativo perildi recidiva. Questa è un’innovazione degli ultimi anni». Neve: i consigli per prevenire gliad alta quota guarda le foto Ma come si articola l’intervento chirurgico? «L’intervento – ha aggiunto Postacchini – si svolge in artroscopia, si va a riparare il tendine della cuffia e dei rotatori, ovviamente con degli ancoraggi, e poi, contestualmente all’intervento si mette quello che viene chiamato patch biologico rigenerativo bio-induttivo, che è una sorta di cerotto che si mette sul tendine una volta riparato, a volte anche senza una rottura, ma per motivi puramente degenerativi: si riassorbe nel tempo di qualche mese e va a rigenerare il tendine perildi recidiva e di una nuova rottura, che è sempre in agguato».