Reggiotoday.it - Incontro Rfi e Regione Calabria, il Pd: “Subito in consiglio per affrontare l’emergenza”

I consiglieri regionali del gruppo del Pd, in una nota stampa esprimono forte preoccupazione per lo stato in cui versa la rete dei trasporti calabresi e per la totale assenza di programmazione per quel che attiene l’alta velocità senza nessuna chiarezza neanche sugli stanziamenti già effettuati.